За сутки в ДНР погибли четыре мирных жителя, в том числе подросток

Под огнем оказались одиннадцать населенных пунктов ДНР. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 196 боеприпасов, в результате чего погибли четыре мирных жителя, в том числе подросток 2010 года рождения, в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поврежден 21 дом в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Еленовка, Раздольное, Волноваха, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что на донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На волновахском — РСЗО «Himars».На ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, а на горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. За сутки зарегистрировано 48 фактов ведения огня со стороны ВФУ.

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