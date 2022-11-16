ВФУ обстреляли Мирное в Лугутинском районе ЛНР

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным городам ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Мирное в Лугутинском районе Луганской Народной Республики. Обстрел велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04.50 по населенному пункту Мирное (Лутугинский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — отметили в ведомстве.

Также в СЦКК Луганской Народной Республики подчеркнули, что за сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Денежниково и Волчеяровка с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) и артиллерийского орудия калибра 155 мм (7 снарядов).

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