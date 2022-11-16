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НовостиПолитика16 ноября 2022 6:23

ВФУ обстреляли Мирное в Лугутинском районе ЛНР

По населенному пункту было выпущено две ракеты
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным городам ЛНР

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным городам ЛНР

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Мирное в Лугутинском районе Луганской Народной Республики. Обстрел велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04.50 по населенному пункту Мирное (Лутугинский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — отметили в ведомстве.

Также в СЦКК Луганской Народной Республики подчеркнули, что за сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Денежниково и Волчеяровка с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) и артиллерийского орудия калибра 155 мм (7 снарядов).

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