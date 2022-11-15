В ДНР доставят передвижные медкомплексы для детских профосмотров

Все автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью. Фото: ТГ/Хоценко
В ближайшее время в Донецкую Народную Республику прибудут мобильные медицинские комплексы для профосмотров детей от Минздрава России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
Он уточнил, что всего в Республику доставят 15 таких комплексов. Их распределят между городами и районами, чтобы достичь максимального охвата детей. Все автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью.
- Такими медицинскими отделениями на колесах будут обеспечены все медицинские бригады, задействованные в работе по профосмотрам детей ДНР, - заявил Хоценко.
Премьер Республики поблагодарил Администрацию Президента РФ, а также руководство Минздрава и Минпромторга России за оказанную помощь жителям ДНР.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике продолжается массовая диспансеризация детей возрастом от 2-х до 17 лет. Основная задача таких обследований - выявление тех заболеваний, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее.
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