Горловчанка Людмила Токмаченко, учитель истории о присвоении Горловке почетного звания «Город трудовой доблести»: Наши труженики этого заслужили

Стелла на въезде в Горловку. ФОТО: Архив КП

14 ноября президент России подписал указ о присвоении Горловке и Луганску почетного звания «Город трудовой доблести». Горловчане гордятся таким признанием.

- Я очень рада, что Горловке присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», - говорит Людмила Токмаченко. - Своим ребятам я много рассказывала, каким трудом Горловка стала одним из центров угольной промышленности, как благодаря инженеру Петру Горлову в 1872 году открывались шахты. Такая как «Кочегарка» стала лидером углепрома Донбасса. У нас много трудовых династий и в угольной промышленности, и в химической. Завод «Стирол» - крупнейший в Европе по производству удобрений и аммиака. Сейчас нам все это нужно возрождать. А с чувством того, как ценят нашу трудовую доблесть – энтузиазма будет больше. Наши труженики – шахтеры, химики, медики, учителя – этого заслужили.

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