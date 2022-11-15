В ДНР жители свяжут для военнослужащих теплые вещи в ходе акции «Теплая Zабота»

В акции могут принять участие все неравнодушные жители Республики, умеющие вязать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике под патронатом министерства культуры стартовала акция в поддержку военнослужащих «Теплая Zабота». Она пройдет в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщила во время брифинга в ДАН специалист Республиканского Дома народного творчества кино Наталья Воропаева.

Она отметила, что жители Республики могут поддержать защитников Донбасса собственноручно связанными вещами - теплыми носками, шарфами, варежками и другими теплыми вещами. Их можно будет принести в места общего сбора изделий, которые определят в каждом городе.

В столице Республике таким местом выбрали Донецкую республиканскую библиотеку для детей имени Кирова. Кроме того, желающие поучаствовать в акции могут принести пряжу в Донецкую библиотеку имени Крупской, где мастерицы свяжут из нее теплые вещи и также передадут их на точку сбора.

- В акции могут принять участие все неравнодушные жители Республики, умеющие вязать. Носки, шарфы, варежки - все эти вещи необходимы военнослужащим в преддверии зимних холодов, - отметила Воропаева.

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