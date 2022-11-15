В ЛНР заявили, что украинская сторона игнорирует предложения Республики по дальнейшему обмену военнопленными

Уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика готова продолжать обмен пленными с Украиной. Однако официальный Киев игнорирует все предложения на эту тему. Об этом сообщили в ЛИЦ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Республике Викторию Сердюкову.

Она отметила, что украинская сторона старательно избегает диалога на эту тему.

- Республика готова продолжать обмены пленными! Однако украинская сторона весьма неохотно идет на контакт и продолжает удерживать наших военнослужащих в плену, игнорируя наши предложения по скорейшему обмену. Мы заинтересованы, чтобы все наши бойцы скорее вернулись домой, чего, увы, не скажешь об Украине! - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что омбудсмен ЛНР передаст в Красный Крест материалы о пытках ВСУ пленных защитников Донбасса. От международной организации требуют принятия должных мер реагирования в отношении Украины.

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