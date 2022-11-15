Мирный житель погиб и еще один был ранен при обстреле города Лисичанск в ЛНР

Огонь велся противником сугубо по мирным жителям Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска вчера вечером обстреляли город Лисичанск в ЛНР. В результате произведенной ими атаки погиб мужчина и еще один был ранен. Кроме того, обстрелом полностью разрушен частный жилой дом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале местная администрация.

Там уточнили, что огонь велся противником сугубо по мирным жителям.

- 14 ноября ориентировочно в 17:15 был обстрелян частный сектор в районе (жилмассива) Пролетарска, где не было ни военных, ни техники. Полностью разрушен один из домов, произошло возгорание. Здесь, к счастью, никто не пострадал. На близлежащей улице осколками был убит один мужчина, второй с ранениями был госпитализирован, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли поселок городского типа Волчеяровка в Попаснянском районе ЛНР из танка. Всего в его направлении были выпущены три снаряда. В результате обстрела был разрушен жилой дом, еще один дом поврежден. Тем временем село Денежниково Новоайдарского района подверглось вражескому обстрелу из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Там также пострадало жилье.

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