ВСУ обстрелом обесточили насосную станцию в Ясиноватой

Более 2 тысяч абонентов в городе остались без света и отопления. Фото: ДАН
Более 2 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате очередного обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.
Он уточнил, от огня украинских силовиков пострадал важный объект жизнеобеспечения населенного пункта - насосная станция.
- В результате очередного обстрела города Ясиноватая без электроснабжения 2500 абонентов. Обесточена насосная станция, подающая воду на город и три котельных, - проинформировал мэр.
По словам градоначальника, ремонтные службы уже приступили к устранению последствий обстрела.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой специалисты делают все возможное для нормализации энергоснабжения города. На днях они приступили к замене оборудования на местной подстанции 110кВт, которая пострадала от обстрела 8 ноября. Это делается с целью увеличения мощности электрических сетей в городе. После обстрела они работали на пределе своих возможностей, из-за чего власти даже рассматривали возможность веерных отключений света в городе.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В ДНР не работают 86 котельных из-за проблем с водоснабжением
Только 81,4% многоквартирных домов в Республике отапливаются (подробнее)