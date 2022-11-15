ВСУ обстрелом обесточили насосную станцию в Ясиноватой

Более 2 тысяч абонентов в городе остались без света и отопления. Фото: ДАН

Более 2 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате очередного обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, от огня украинских силовиков пострадал важный объект жизнеобеспечения населенного пункта - насосная станция.

- В результате очередного обстрела города Ясиноватая без электроснабжения 2500 абонентов. Обесточена насосная станция, подающая воду на город и три котельных, - проинформировал мэр.

По словам градоначальника, ремонтные службы уже приступили к устранению последствий обстрела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой специалисты делают все возможное для нормализации энергоснабжения города. На днях они приступили к замене оборудования на местной подстанции 110кВт, которая пострадала от обстрела 8 ноября. Это делается с целью увеличения мощности электрических сетей в городе. После обстрела они работали на пределе своих возможностей, из-за чего власти даже рассматривали возможность веерных отключений света в городе.

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