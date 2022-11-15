В ДНР появилась возможность онлайн-оплаты мобильной связи через «Промсвязьбанк»

Для этого необходимо сначала авторизоваться в приложении или на сайте ПСБ банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПАО «Промсвязьбанк» предоставил жителям Донецкой Народной Республики возможность пополнять свои счета республиканского оператора мобильной связи «Феникс» в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Там уточнили, что для этого необходимо сначала авторизоваться в приложении или на сайте ПСБ банка, выбрать там вкладку «Платежи», а затем - «Мобильная связь» и оплатить необходимую сумму. Отметим, что ранее в данном приложении можно было оплатить услуги интернета региональных операторов, а также жилищно-коммунальные услуги через агрегатор Центробанка Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что соцвыплаты в ДНР станут доступны через все банки, работающие в Республике. Осуществлять выплаты пенсий и пособий теперь сможет не только Центральный республиканский банк, как было ранее, но и другие кредитные организации, работающие в Республике на законных основаниях. Это касается не только пенсионных, но также страховых, компенсационных и других социальных выплат.

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