ВСУ выпустили по ДНР более 200 боеприпасов за сутки, погибла женщина

Последствия обстрела Киевского района Донецка, в результате которого одна женщина погибла и еще одна получила ранение. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория ДНР вновь подверглась украинским обстрелам. Противник открывал огонь в ее направлении около 40 раз, выпустив более 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня «Град» и «Himars», артиллерии 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицелом ВСУ оказались районы семи населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Торез и Еленовку. Не обошлось без жертв.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка и ранее освобожденном Степном, - заявили наблюдатели.

Обстрелами в Республике повреждены 3 жилых дома и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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