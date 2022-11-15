Под контроль ДНР перешел поселок Опытное под Авдеевкой

Союзные войска ведут наступление сразу по нескольким направлениям. Фото: Штаб теробороны ДНР

Войска союзников освободили поселок Опытное под Авдеевкой. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное, - проинформировали там.

При этом в Штабе теробороны напомнили, что союзные войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.

Напомним, вчера, 14 ноября в результате упорных боев союзными войсками был также полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях у Павловки. Лидер Республики подчеркнул, что без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка. 10 ноября 90% Павловки находилось под контролем Донецкой Народной Республики, а над населенным пунктом был поднят республиканский флаг.

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