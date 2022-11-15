ВСУ расстреляли из танка жилой дом в поселке Волчеяровка в ЛНР

Украинские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Украинские силовики обстреляли поселок городского типа Волчеяровка в Попаснянском районе ЛНР из танка. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел вечером 14 ноября. Всего в его направлении были выпущены три снаряда.
- В населенном пункте Волчеяровка разрушен жилой дом, еще один дом поврежден, - сообщили наблюдатели о последствиях обстрела.
Тем временем село Денежниково Новоайдарского района подверглось вражескому обстрелу из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В результате также пострадало жилье.
- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:00 по населенному пункту Денежниково с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела разрушен один жилой дом, - проинформировали в СЦКК.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте обстрелов работают сотрудники экстренных служб.
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