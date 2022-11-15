В Первомайске мужчина лишился стопы в результате подрыва на мине

В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первомайске 40-летний мужчина лишился стопы в результате подрыва на мине, он госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- С диагнозом: минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой стопы, осколочное ранение правой голени, в центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханов госпитализирован мужчина 1982 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

В спасательной службе уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло в городе Первомайск 14 ноября. По данному факту уже ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что пять специалистов сводного отряда МЧС России получили государственные и ведомственные награды за работу на освобожденных территориях ЛНР. Награды им вручал министр МЧС Луганской Народной Республики Евгений Кацвалов.

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