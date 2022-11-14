Пять спасателей МЧС России получили награды за работу на освобожденных территориях ЛНР

Награды получили пять сотрудников МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

Пять специалистов сводного отряда МЧС России получили государственные и ведомственные награды за работу на освобожденных территориях Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

— За сопряженную с риском работу, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе гуманитарного реагирования на освобожденных территориях, пятеро специалистов сводного отряда МЧС Российской Федерации были отмечены государственными и ведомственными наградами Луганской Народной Республики, — отметили в спасательном ведомстве.

Министр МЧС Луганской Народной Республики Евгений Кацвалов вручил одному из спасателей медаль «За верность долгу», остальные получили почетные знаки «За мужество и доблесть» II степени.

Напомним, что в канун Дня народного единства Евгений Кацавалов вручил медали «За взаимодействие и сотрудничество» специалистам сводного отряда МЧС Российской Федерации.

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