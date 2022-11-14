Санкт-Петербург передал детям Мариуполя гуманитарную помощь

Вещи передали детям из малообеспеченных семей и сиротам. Фото: t.me/glavamariupol

Калининский районе Санкт-Петербурга передал помощь детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам Мариуполя. В гуманитарный груз вошли новые куртки, свитера и обувь были подобраны для них по индивидуальным размерам. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Благодарю администрацию Калининского района Санкт-Петербурга во главе с Сергеем Петриченко, Общественный совет и начальника районного отдела образования Наталью Пичугину, которые инициировали и провели эту адресную акцию. Это очень своевременно и от этого вдвойне ценно! — подчеркнул мэр.

Иващенко отметил, что 25 коробок адресной помощи пришли и для воспитанников детского сада №98. Также в город доставлены теплые пледы. Их раздадут детям из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Кроме того, при поддержке администрации школы №619 Северной столицы теплые вещи удалось собрать примерно для 1 500 учеников города.

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