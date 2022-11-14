Украинские боевики ранили мирного жителя вблизи Путиловского водоема в Киевском районе Донецка

На фото — последствия обстрела Киевского района города. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка, в результате чего ранение получил мирный житель 1976 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Вблизи Путиловского водоема ранен мужчина 1976 года рождения. В населенном пункте Степное на улице Победы ранена женщина 1957 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что ранее освобожденное Степное включено в зону влияния и ответственности города Донецка.

Кроме того, в Киевском районе города зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом на улице Певцова 15 «б». Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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