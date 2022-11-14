В Попаснянском районе ЛНР ранен мирный житель

ВФУ продолжают обстреливать мирные города и села Народных Республик (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Врубовка в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, в результате чего ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела получил ранение мужчина 1997 года рождения. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ЛНР подчеркнули, что украинские боевики выпустили по населенному пункту пять снарядов.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Сабовка в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. В результате обстрела повреждены три жилых дома, сад, школа, а также строения железнодорожной станции «Меловая».

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