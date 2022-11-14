ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, погибла мирная жительница

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка, в результате чего одна мирная жительница погибла. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Певцова в Киевском районе Донецка погибла женщина 1996 года рождения, еще одна женщина 1975 года рождения получила ранение, — отметили в СЦКК.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что обстрел Киевского района с позиций украинских боевиков в населенном пункте Карловка продолжается. В 15:10 боевики выпустили по мирным кварталам 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Кроме того, ВФУ вновь открыли огонь по поселку Еленовка. По населенному пункту было выпущено пять снарядов калибром 152 мм. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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