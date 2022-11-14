В ЛНР обстрелом ВФУ повреждены три жилых дома, сад и школа

ВФУ продолжают обстреливать территорию Республик. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Сабовка в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. В результате обстрела повреждены три жилых дома, сад, школа, а также строения железнодорожной станции «Меловая». Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS повреждены три жилых дома, средняя школа, детский сад, библиотека, а также получили повреждение строения железнодорожной станции «Меловая» и линия электропередачи. Противником было выпущено пять ракет типа M31 GMLRS, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики за сутки обстреляли три населенных пункта в ЛНР. Под ударом вооруженных формирований Украины оказались Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка.

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