Русский освободительный марш продолжается. Фото: ДАН

Союзные войска за сутки уничтожили порядка 30 украинских боевиков, а также самоходные артиллерийские установки и танки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Уничтожено вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика» и «М109»), РСЗО «Град-1», шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито ТРИ беспилотных летательных аппаратов противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом совокупные потери ВФУ составили порядка 120 украинских боевиков.

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