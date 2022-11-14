Денис Пушилин поздравил депутатов ДНР с Днем Парламента Республики

Законотворчество в ДНР началось 14 ноября 2014 года (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил депутатов Народного Совета ДНР с профессиональным праздником. Именно 14 ноября 2014 года началось развитие парламентаризма и был заложен фундамент законодательной базы в Республике. Об этом лидер ДНР рассказал в своем телеграм-канале.
— 14 ноября 2014 года началось развитие института парламентаризма в нашей Республике. Восемь лет назад прошло первое пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики I созыва и был заложен фундамент законодательной базы, — отметил Денис Пушилин.
Врио Главы отметил, что за это время были приняты основные законы, а сейчас, с новым этапом в жизни Республики как субъекта Российской Федерации, идет процесс гармонизации законодательства с российским.
— Впереди еще много работы, но, уверен, наши парламентарии с ней достойно справятся. Искренне желаю депутатам Народного Совета успехов в законотворческой работе, — подчеркнул Пушилин
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