Денис Пушилин поздравил депутатов ДНР с Днем Парламента Республики

Законотворчество в ДНР началось 14 ноября 2014 года (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил депутатов Народного Совета ДНР с профессиональным праздником. Именно 14 ноября 2014 года началось развитие парламентаризма и был заложен фундамент законодательной базы в Республике. Об этом лидер ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— 14 ноября 2014 года началось развитие института парламентаризма в нашей Республике. Восемь лет назад прошло первое пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики I созыва и был заложен фундамент законодательной базы, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы отметил, что за это время были приняты основные законы, а сейчас, с новым этапом в жизни Республики как субъекта Российской Федерации, идет процесс гармонизации законодательства с российским.

— Впереди еще много работы, но, уверен, наши парламентарии с ней достойно справятся. Искренне желаю депутатам Народного Совета успехов в законотворческой работе, — подчеркнул Пушилин

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесу в ЛНР пообещали комфортные условия

«Опора России» открыла в Луганске республиканское отделение (подробнее)