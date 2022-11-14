За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 127 боеприпасов

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и других городов Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики вновь открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов за сутки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник применял РСЗО «Himars», «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – артиллерию 152 мм. За прошедшие сутки поступили сведения об одном поврежденном домостроении в Киевском районе Донецка, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК отметили, что под огнем ВФУ оказались восемь населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Каштановое, Макеевка, Иловайск, Торез.

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 308 различных боеприпасов. В результате обстрелов Повреждены 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

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