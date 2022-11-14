ВФУ за сутки обстреляли три населенных пункта в ЛНР

ВФУ продолжает наносить удары по территориях Луганской и Донецкой Республик Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по трем населенным пунктам Луганской Народной Республики с применением реактивной системы залпового огня и артиллерийского орудия калибра 155 мм. Под ударом украинских боевиков оказались Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Рубежное, Нижняя Дуванка и Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (5 ракет), артиллерийского орудия калибра 155 мм (2 снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрелов в Нижней Дуванке поврежден жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова направит в Международный комитет Красного Креста (МККК) материалы, свидетельствующие о применении украинскими силовиками пыток к пленным военнослужащим ЛНР. На телах пяти защитников Республики, которые передали в ЛНР, видны следы пыток и жестокого обращения.

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