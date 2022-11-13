Бизнесу в ЛНР пообещали комфортные условия

Участники собрания приветствовали готовность помогать бизнесу. Фото: НС ЛНР

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» открыла в Луганске республиканское региональное отделение. Прошло учредительное собрание. Об этом сообщила пресс-служба Народного Совета ЛНР.

Председателем отделения организации сроком на четыре года избран депутат парламента Республики Денис Колесников.

- Для меня важно, чтобы предприниматели ЛНР находились в комфортных условиях ведения бизнеса. Основная цель организации - поддержка предпринимателей юридически и на государственном уровне, привлечение инвестиций и защита в рамках законодательства от контролирующих органов. Мы будем делать все возможное, чтобы бизнес в республике развивался, - подчеркнул Колесников.

- Мы можем помочь луганским предпринимателям перейти на российские стандарты, найти рынки сбыта. У бизнеса ЛНР будет возможность работать со всеми регионами нашей страны, - отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

На собрании обсудили вопросы перерегистрации предприятий, финансирования бизнеса в депрессивных регионах, применения на территории ЛНР российского законодательства в сфере бизнеса, выхода продукции, производимой в Республике, на российский рынок.

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