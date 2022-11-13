В Луганске создали мурал с логотипом кадрового конкурса «Лидеры возрождения»

Участники молодежного фестиваля «СпортАрт» создали в Луганске мурал с логотипом кадрового конкурса. Фото: ЛИЦ

Участники молодежного фестиваля «СпортАрт» создали в Луганске мурал с логотипом кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика». Изображение появилось за зданием Луганского государственного цирка.

Там же состоялся граффити-баттл «Вместе! [2х2]», в котором приняли участие художники из Луганска и Москвы. Творческое состязание посвятили теме «Ретро 90-х, комиксы и мультфильмы».

- Мы приехали из Москвы организовывать здесь мероприятия, баттлы, фестивали, расписывать фасады. В общем, благоустраивать город в целом. Естественно, при поддержке местного Министерства культуры спорта и молодежи ЛНР, - рассказал куратор молодежного фестиваля «СпортАрт» и граффити-баттла Алексей Косолапов.

Напомним, кадровый конкурс «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» нацелен на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей. Проект реализуется администрацией Главы ЛНР совместно с Правительством Республики, общественными организациями и волонтерскими объединениями при поддержке Правительства Российской Федерации.

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