Леонид Пасечник наградил медалью «За заслуги» II степени боксера из ЛНР Игоря Свиридченкова, победившего в чемпионате России

Награду Игорю Свиридченкову (слева) вручил замминистра культуры, спорта и молодежи Александр Корниенко. Фото: МКСМ ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник наградил медалью «За заслуги» II степени спортсмена Игоря Свиридченкова, победившего в чемпионате России и завоевавшего звание лучшего боксера страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.

- Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник свои указом наградил боксера Игоря Свиридченкова медалью «За заслуги» II степени. Награду спортсмену сегодня вручил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко, - говорится в сообщении.

Спортсмен отметил, что полученная награда будет мотивировать его на дальнейшие победы.

- Для меня это - очень большая честь и я благодарен за то, что меня так высоко оценили. Эта медаль подтолкнет меня к дальнейшим успехам, потому что заработав одну награду, хочется заработать еще. В конце месяца в составе сборной России я поеду в Сербию на международный турнир. Там будут сильнейшие боксеры нашей страны и других стран. Буду очень стараться достойно выступить и представить нашу Республику на высшем уровне! - подчеркнул Свиридченков.

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