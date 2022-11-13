Школьники Москвы написали проникновенные и искренние письма защитникам Донбасса

Письма передадут на передовую. Фото: ИАП «Россия и соотечественники»

Благотворительный фонд «Ратибор» и региональная общественная организация (РОО) «Луганское землячество» 14 ноября привезут в ЛНР книги для пополнения фондов библиотек, а также гуманитарную помощь для военнослужащих. Собрано четыре тонны гуманитарной помощи.

Районным, городским и сельским библиотекам будет передано около девяти тысяч экземпляров книг, преимущественно произведений русской классической литературы.

Кроме того, защитникам Донбасса будут переданы собранные жителями Москвы и Московской области теплые вещи, белье, носки, подшлемники, коврики, портативные газовые плитки, баллончики с газом, средства гигиены, медицинские аптечки и другие полезные вещи.

К акции присоединились школьники, написавшие теплые, проникновенные, искренние письма воинам, защитникам Донбасса, которые будут переданы бойцам на передовой.

Благотворительный Фонд «Ратибор» создан в 2006 году, ведет активную работу по поддержке Донбасса.

Организация «Луганское землячество» основана в Москве в 2001 году. Является крупнейшим в российской столице объединением выходцев из Луганщины.

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