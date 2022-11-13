Украинские боевики за сутки ранили троих жительниц Стаханова, разрушили школы в Меловатке

В Стаханове разрушены ресторан, ночной клуб, повреждены восемь жилых домов, продуктовый магазин и кондитерский цех. Фото СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки, 12 ноября, дважды обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Стаханов и Меловатка с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Выпущено четыре ракеты, - отмечается в сообщении.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрелов в Стаханове ранения получили три сотрудницы кондитерского цеха, разрушены ресторан, ночной клуб, повреждения получили восемь жилых домов, продуктовый магазин и кондитерский цех. В Меловатке уничтожено здание старой школы и повреждена Сватовская средняя школа села Меловатка.

Напомним, что украинские боевики регулярно обстреливают гражданские объекты ЛНР, где нет никаких военных.

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