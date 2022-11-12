На выданном Украиной теле погибшего защитника ЛНР были обнаружены следы пыток

Эксперты указали на явное нарушение норм международного гуманитарного права. Фото: МИД ЛНР
На одном из тел военнослужащих ЛНР, полученном в ходе обмена с украинской стороной, при осмотре судмедэксперты обнаружили явные следы прижизненных пыток. Об этом сообщила в своем телеграм-канале общественная организация Республики «Не забудем! Не простим!».
Уточняется, что у погибшего бойца Александра К., который служил в 202 полку Народной милиции ЛНР, была переломана кисть руки, раздроблена фаланга одного из пальцев правой руки, отрезана часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и многочисленные ожоги на теле.
- Причиной смерти, по выводу экспертов, стала острая кровопотеря в результате ранений нижних конечностей на фоне преступного неоказания медицинской помощи украинскими боевиками, - заявили в организации.
Сообщается также, что это не первый случай предоставления украинской стороной недостоверной информации о причинах смерти бойцов союзных сил, которые содержатся в лагерях для военнопленных.
- Требуем от международных правозащитных организаций принудить Украину соблюдать хотя бы принцип гуманности! - добавили общественники.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В Луганске перезахоронили останки 38 военнослужащих ЛНР, погибших в боях за Попасную и Сватово
Тела военнослужащих были погребены в районе поселка Видный на территории столицы (подробнее)