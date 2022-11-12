На выданном Украиной теле погибшего защитника ЛНР были обнаружены следы пыток

Эксперты указали на явное нарушение норм международного гуманитарного права. Фото: МИД ЛНР

На одном из тел военнослужащих ЛНР, полученном в ходе обмена с украинской стороной, при осмотре судмедэксперты обнаружили явные следы прижизненных пыток. Об этом сообщила в своем телеграм-канале общественная организация Республики «Не забудем! Не простим!».

Уточняется, что у погибшего бойца Александра К., который служил в 202 полку Народной милиции ЛНР, была переломана кисть руки, раздроблена фаланга одного из пальцев правой руки, отрезана часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и многочисленные ожоги на теле.

- Причиной смерти, по выводу экспертов, стала острая кровопотеря в результате ранений нижних конечностей на фоне преступного неоказания медицинской помощи украинскими боевиками, - заявили в организации.

Сообщается также, что это не первый случай предоставления украинской стороной недостоверной информации о причинах смерти бойцов союзных сил, которые содержатся в лагерях для военнопленных.

- Требуем от международных правозащитных организаций принудить Украину соблюдать хотя бы принцип гуманности! - добавили общественники.

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