Украинские боевики обстреляли Дворец культуры в Горловке, в здании разрушена кровля

На фото видны серьезные разрушения здания Дворца. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня ракетному удару со стороны украинских войск подвергся Дворец культуры «Шахтер», расположенный в самом центре Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что около 09:30 по зданию учреждения культуры прилетело два натовских снаряда калибром 155 мм. По предварительной версии, они были выпущены ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела пострадал центральный актовый зал, а также помещения танцевальных коллективов.

- Повреждена кровля, остекление и фасад ДК, - перечислили в ведомстве.

Сообщается также, что в эпицентре взрывной волны оказались и ближайшие многоэтажные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Отметим также, что 10 ноября подобный удар был нанесен и по производственным цехам КП «Управляющая компания города Горловки», которые находятся в полукилометре от ДК «Шахтер». Уничтожены верхние этажи административного здания, - заявили в Управлении Народной милиции.

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