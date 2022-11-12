Мирный житель Донецка получил ранение, подорвавшись на сброшенной украинскими боевиками мине «Лепесток»

Донецк буквально нашпигован этими минами. Фото: ТГ/Кулемзин

В Куйбышевском районе Донецка от подрыва на украинской противопехотной фугасной мине пострадал мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

- В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1960 года рождения, - заявили наблюдатели.

В СЦКК отметили, что на сегодняшний день в Республике зарегистрированы уже 86 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 4 детей, на минах подобного типа. Один из пострадавших в результате полученных ранений скончался в больнице.

В представительстве также сообщили, что взрывоопасные «лепестки» были обнаружены в Петровском районе Донецка по улице Карганова.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 2 мирных жителя. Оба инцидента были зафиксированы в поселке Горняк в Куйбышевском районе на северо-западе Донецка. Вчера эта часть города весь день находилась под прицельным огнем украинских силовиков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР сообщили, что число жертв украинской агрессии возросло за год практически в 70 раз

Такой рост обусловлен участившейся практикой ВСУ наносить удары по густонаселенным жилым кварталам из реактивных систем залпового огня и арторудий (подробнее)