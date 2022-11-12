В Волновахе взамен разрушенных построят три новых школы

В ходе боев в городе были повреждены 85% зданий, сейчас идет их восстановление. Фото: ДАН

В освобожденной Волновахе на месте разрушенных будут построены три новых школы. Об этом сообщили ДАН в администрации Волновахского района.

Уточняется, что строительство объектов должно начаться уже в следующем году.

- У нас после боевых действий три школы из-за полученных повреждений определены под снос. На их месте планируется построить новые. Строительство запланировано на следующий год, - заявили в администрации.

Там также добавили, что на начало 2022 года всего в городе работали семь общеобразовательных учреждений. Все они пострадали в ходе боев. Три учебных заведения уже восстановлены и открыты, еще в одном ремонтные работы продолжатся до конца года.

Тем временем в Мариуполе в микрорайоне Невский готовы к сдаче еще два дома, построенные специалистами военно-строительной компании Минобороны РФ. После сдачи в эксплуатацию очередные 189 семей, жилье которых разрушено, получат возможность переселиться в новые квартиры.

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