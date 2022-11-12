В Донбассе войска союзников уничтожили четыре американских гаубицы М777

Военная операция в Донбассе продолжается. Фото: ЛИЦ

За прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили несколько десятков украинских солдат и их боевую технику. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две - М777, две - Д-20), РСЗО «Град», четыре танка (два - Т-80БВ, по одному - Т-72Б и Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА, - проинформировал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что за сутки были ликвидированы также около 40 украинских силовиков.

Тем временем в ЛНР потери украинской армии оценили в 50 военнослужащих за сутки.

- Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 15 единиц специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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