В Ясиноватой приступили к замене оборудования на пострадавшей от обстрела подстанции

Энергетики делают все для того, чтобы вернуть свет в дома горожан. Фото: mintek-dnr.ru

В Ясиноватой специалисты делают все возможное для нормализации энергоснабжения города. Сегодня они приступили к замене оборудования на городской подстанции, которая пострадала от обстрела 8 ноября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Сейчас выполняем замену оборудования на подстанции (110кВт.) с целью увеличения мощности электрических сетей в городе, - заявил мэр.

Градоначальник также предупредил жителей, что в связи с проведением ремонтных работ ориентировочно до 13:00 будут обесточены кварталы Зорька, Молодежный и часть Центрального.

Тем временем в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что более 8 тысяч абонентов в Республике остались без света по причине обстрелов.

- По состоянию на 7:30 12 ноября, на территории Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов, - проинформировали в ведомстве.

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