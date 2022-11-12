ВСУ ракетным ударом уничтожили здание школы в селе Меловатка в ЛНР

Здание старой школы было уничтожено полностью, в новом здании пострадало остекление и фасад. Фото: УНМ ЛНР

Рано утром украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по гражданскому объекту - Сватовской средней школе села Меловатка. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что противник выпустил по учебному заведению две ракеты.

- Ориентировочно в 04:40 ВФУ из РСЗО HIMARS (две ракеты) нанесли удар по зданию старой школы в селе Меловатка Сватовского района, - проинформировал в своем телеграм-канале подполковник Андрей Марочко.

По его словам, в результате обстрела здание старой школы было уничтожено полностью, а в новом пострадали остекление и фасад.

- По предварительной информации в результате удара по школе в населенном пункте Меловатка жертв среди мирного населения нет, - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Тем временем в СЦКК сообщили, что киевские силовики обстреляли ночью Стаханов. По городу были выпущены две ракеты из американской установки HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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