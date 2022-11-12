Мирная жительница пострадала при обстреле Нижней Дуванки в ЛНР

В результате обстрела были повреждены два жилых дома
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Украинские войска ударили по населенному пункту Нижняя Дуванка в ЛНР из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что обстрел поселка городского типа произошел вчера, 11 ноября. По населенному пункту были выпущены 20 ракет.
- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов), - заявили наблюдатели.
По данным СЦКК, в результате произведенной атаки пострадала мирная жительница - ранения получила женщина 1958 года рождения. Кроме того, были повреждены два одноэтажных жилых дома.
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