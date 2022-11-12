За сутки на территории ДНР под обстрелами были ранены 2 человека

От украинских обстрелов страдают мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 2 мирных жителя. Об этом сообщают официальные источники.

Оба инцидента были зафиксированы в поселке Горняк в Куйбышевском районе на северо-западе Донецка. Вчера эта часть города весь день находилась под прицельным огнем украинских силовиков.

- Украинские фашисты продолжают обстрел Куйбышевского района города. Под огнем находятся мирные граждане поселка Горняк, по которому не прекращается огонь украинской артиллерии калибром 155 мм, - проинформировала мэрия.

В администрации города сообщили, что в Куйбышевском районе на улице Забойщиков ранения получила женщина 1985 года рождения.

Чуть позже стало известно об еще одном пострадавшем.

- При обстреле поселка Горняк украинскими боевиками также пострадал мужчина, - уведомили в Штабе территориальной обороны ДНР.

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