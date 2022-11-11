Леонид Пасечник обсудил проблемы вынужденных переселенцев с главой Харьковской области

Лидеры новых регионов РФ обсудили меры поддержки местных жителей. Фото: ТГ/Пасечник

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с руководителем военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Лидеры новых регионов РФ обсудили меры поддержки жителей, которые пострадали от боевых действий, и ряд других тем.

- Встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Обговорили меры поддержки вынужденных переселенцев с Харьковской области. Затронули ряд других острых вопросов, - сообщил лидер Республики в своем телеграм-канале.

Он также уведомил, что в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью пообещал всячески содействовать в решении проблем, с которыми столкнулись жители Харьковщины в результате агрессии ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР создадут маневренный жилищный фонд для вынужденных переселенцев. Решением этого вопроса уже занялись в Станично-Луганском районе и Северодонецке.

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