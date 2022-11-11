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НовостиОбщество11 ноября 2022 19:36

В Мариуполе хотят построить предприятие по переработке мусора

В ближайшее время в городе запланирована разработка нового полигона на площади в 150 гектаров с современным технопарком
Ирина ДМИТРИЕВА
Коммунальщики постепенно расчищают город от бытового и строительного мусора. Фото: ТГ/Хоценко

Коммунальщики постепенно расчищают город от бытового и строительного мусора. Фото: ТГ/Хоценко

В Мариуполе планируют построить предприятие по переработке твердых бытовых отходов. Под эти цели в городе отведут целый полигон площадью в 150 гектаров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, который проинспектировал сегодня мариупольский МУП «Коммунальник».

Это предприятие следит за чистотой улиц в Мариуполе, а также за вывоз строительного мусора, возникающего в результате сноса аварийного жилья. Большим подспорьем в этом выступает специализированная техника, которую городу передала Россия. Однако мусор накапливается.

- Сейчас в Мариуполе эксплуатируется полигон ТКО, который подлежит консервации, и уже в ближайшее время запланирована разработка нового полигона на площадке в 150 гектаров и размещение на его территории современного экотехнопарка с предприятием по переработке твердо-коммунальных отходов, - рассказал чиновник.

По словам премьера, специалисты проработают концепцию экологической переработки мусора не только в Мариуполе, но также в регионе в целом.

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