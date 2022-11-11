В ДНР передали крупную партию беспилотников и средства РЭБ на сумму в 10 миллионов рублей

В состав груза вошли квадрокоптеры, противодронные ружья, системы сканирования воздушного пространства и специализированное программное обеспечение. Фото: ДАН

В ДНР учебному центру беспилотных систем имени Героя РФ Владимира Жоги передали дроны и средства радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 10 миллионов рублей. Их приобрели на средства россиян, которые собрали в рамках проекта Общероссийского Народного фронта «Все для Победы!». Куратор сбора - депутат Госдумы Артем Бичаев - лично доставил бойцам груз, в который вошли квадрокоптеры, противодронные ружья, системы сканирования воздушного пространства и специализированное программное обеспечение.

- Чтобы ребята могли чувствовать себя в безопасности, могли защитить предприятия, социальные объекты и населенные пункты, мы привезли им оборудование, которое поможет закрыть небо и сделать полеты вражеских дронов невозможными, - отметил Бичаев.

В свою очередь, бойцы поблагодарили организаторов акции за нужную и своевременную помощь.

- Добрые русские люди, спасибо вам. Опыт подсказывает, что штурмовые группы, располагающие такими средствами, могут эффективно защитить себя при выполнении боевых задач, - сказал начальник центра с позывным «Инок».

Тем временем в пресс-службе ОНФ сообщили, что в рамках проекта «Все для победы!» смогли собрать рекордный сбор - почти 500 миллионов рублей. В итоге к отправке в Донбасс готовятся еще 24 грузовика с теплыми вещами, спальниками и другими предметами первой необходимости для военнослужащих.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР наградил отличившихся бойцов МВД

Награды получили 37 бойцов ОБТФ «Каскад» (подробнее)