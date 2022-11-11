В ДНР перейдут на соцобеспечение граждан по «крымскому сценарию»

Необходимые средства заложат в федеральный бюджет Фото: Артем КИЛЬКИН

Средства на социальное обеспечение жителей ДНР заложат в федеральный бюджет. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он отметил, что процесс будет проходить по «крымскому сценарию».

- Все будет по «крымскому сценарию», когда были приняты специальные законы, позволяющие адаптировать правовую систему, действовавшую ранее, под действующую систему у нас, - отметил чиновник.

По словам Нилова, уже сейчас Правительство РФ занимается подготовкой соответствующих законопроектов.

- У нас сейчас идет уже бюджет, ожидается второе чтение. Средства соответствующие будут там заложены, - заявил председатель комитета Госдумы.

Напомним, ранее сообщалось, что любые изменения в социальной сфере Донецкой Народной Республики, касающиеся размера пенсий и социальных пособий, возможны только после принятия соответствующих федеральных нормативно-правовых актов. Как заявил врио Главы Республики Денис Пушилин, до 1 января перерасчет пенсий по российским стандартам в ДНР производиться не будет.

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