В Мариуполе вручили медали «За проявленное мужество» детям-героям из ДНР

У каждого ребенка своя история мужественных поступков Фото: Александр ИВАНОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил юным героям из ДНР медали «За проявленное мужество» от Совета Федерации России, а их родителям выразил слова благодарности. Церемония награждения прошла в Мариуполе во время открытия спасательного центра МЧС. На ней также присутствовал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал про смелость пятерых ребят - Виктории Поддубной, Владиславы Горенной, Дианы Лапковской, Владиславы Маштаковой и Арсена Попова.

- Виктория Поддубная вместе со своей сестрой Алиной пасли коров в поселке Ясиновка, когда обнаружили неразорвавшиеся кассеты РСЗО «Ураган», мины-лепестки ПФМ-1 и другие снаряды. Девочки не убежали, а оградили территорию и сообщили в МЧС, тем самым предотвратив возможные трагедии, - написал Пушилин.

По словам лидера ДНР, у каждого из присутствующих детей своя история мужественных поступков, но объединяет их одно - деятельная доброта. Эти ребята продолжительное время опекали пожилых людей, ухаживали за ранеными, оказывали гуманитарную помощь.

Детям вручили медали, а их родителям - благодарности Фото: Александр ИВАНОВ

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