В ДНР большие кадровые перестановки: Изменен состав Правительства

Власти Республики провели важные назначения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указами врио Главы ДНР Дениса Пушилина от 11 ноября 2022 года было проведено анонсированное ранее изменение структуры управления в Республике. Сообщается, что в составе Правительства появилось дополнительное количество вице-премьеров.

Так, первыми заместителями Председателя Правительства Донецкой Народной Республики были назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Заместителями Председателя Правительства ДНР будут Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева.

Также заместителями Председателя Правительства в Республике стали Денис Цуканов (ему также поручено руководить Аппаратом Правительства ДНР), Андрей Чертков (он же назначен министром угля и энергетики Донецкой Народной Республики), Владимир Рущак (назначен министром промышленности и торговли в ДНР) и Артем Крамаренко (возглавил министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики).

Все указы вступили в законную силу.

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