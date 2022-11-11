Почти 2 тысячи домов и соцобъектов были разрушены обстрелами в Ясиноватой только за этот год

Восстановительные работы на многоквартирном жилом доме в поселке Красный Партизан, пострадавшем в результате прямого попадания снаряда. Фото: ТГ/Шевченко

С начала текущего года украинскими обстрелами в Ясиноватой и ее окрестностях были разрушены почти 2 тысячи многоквартирных и частных домов, а также объектов социального назначения. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- За текущий год в городе Ясиноватая и районе вооруженные формирования Украины разрушили 1986 объектов. В основном это - многоквартирные и частные дома, социальные объекты, - заявил мэр.

По словам градоначальника, в городе постоянно ведутся восстановительные работы. Под непрекращающимися обстрелами здесь трудятся 17 ремонтных бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за уничтожения украинскими войсками городской электроподстанции в Ясиноватой электрические сети работают на предельном уровне и близки к аварийному отключению. Городские власти приняли решение пойти на непопулярную меру и отключить ряд абонентов с целью сохранения всей системы целиком.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР сообщили, что число жертв украинской агрессии возросло за год практически в 70 раз

Такой рост обусловлен участившейся практикой ВСУ наносить удары по густонаселенным жилым кварталам из реактивных систем залпового огня и арторудий (подробнее)