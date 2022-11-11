В Мариуполе после долгого перерыва заработало местное телевидение

Вещание канала распространится на весь Мариуполь и его пригороды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мариуполе запустили вещание городского телеканала. Пока - только в тестовом режиме. Об этом сообщил в комментарии ДАН исполняющий обязанности министра информации ДНР Игорь Антипов.
По словам руководителя ведомства, сразу же после освобождения Мариуполя одной из первостепенных задач для властей стало его информационное обеспечение. Но в первое время из-за отсутствия электроснабжения едва ли не единственным источником новостей для горожан выступали печатные СМИ. Как только удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой, начало создаваться местное телевидение. Его запуск позволит жителям понимать, что происходит в городе, какую помощь они могут получить от государства и к кому следует обратиться за решением той или иной проблемы.
- Конечно же, помимо государственной повестки населению доступен и культурно-развлекательный контент, художественные фильмы, документальные патриотические и исторические сюжеты, - пояснил Антипов.
Планируется, что в тестовом режиме телеканал проработает около месяца, затем пройдет его полноценный запуск. Вещание канала распространится на весь Мариуполь и его пригороды.
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