В Мариуполе после долгого перерыва заработало местное телевидение

Вещание канала распространится на весь Мариуполь и его пригороды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе запустили вещание городского телеканала. Пока - только в тестовом режиме. Об этом сообщил в комментарии ДАН исполняющий обязанности министра информации ДНР Игорь Антипов.

По словам руководителя ведомства, сразу же после освобождения Мариуполя одной из первостепенных задач для властей стало его информационное обеспечение. Но в первое время из-за отсутствия электроснабжения едва ли не единственным источником новостей для горожан выступали печатные СМИ. Как только удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой, начало создаваться местное телевидение. Его запуск позволит жителям понимать, что происходит в городе, какую помощь они могут получить от государства и к кому следует обратиться за решением той или иной проблемы.

- Конечно же, помимо государственной повестки населению доступен и культурно-развлекательный контент, художественные фильмы, документальные патриотические и исторические сюжеты, - пояснил Антипов.

Планируется, что в тестовом режиме телеканал проработает около месяца, затем пройдет его полноценный запуск. Вещание канала распространится на весь Мариуполь и его пригороды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Мариуполе возрождаются спортивные секции

Детский спорт будет развиваться (подробнее)