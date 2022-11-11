В ЛНР подготовили проект новой Конституции, идут его обсуждения

Депутаты ведут обсуждение текста основного закона Республики. Фото: НС ЛНР

В ЛНР подготовили проект новой Конституции. Изменения в основной закон намерены внести по причине вхождения Республики в состав России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

Он пояснил, что в новом варианте Конституции, принять который депутаты планируют до конца текущего года, сохранятся главные нормы и принципы, заложенные еще в 2014 году.

- В принципе текст готов, идут еще обсуждения. Но я надеюсь, что в ближайшее время будет основной наш закон принят, - отметил парламентарий.

По словам Хорошилова, ЛНР останется в статусе Народной Республики. Изменения в основном коснутся структуры органов власти.

- И нам бы хотелось, мы предлагаем, чтобы парламент наш, Народный Совет, он также оставил свое название, - заявил представитель парламента.

Тем временем про изменения в структуре управления регионом сообщили и в ДНР. В Правительстве Республики увеличат число вице-премьеров, повысят их полномочия и усилят с них спрос.

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