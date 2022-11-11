ВСУ за сутки потеряли в Донбассе до 140 человек, РСЗО, танки и бронетехнику

Бои в Донбассе продолжаются. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки украинские войска лишились в Донбассе более ста своих силовиков и части военной техники. Об этом сообщили в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика» и М109), РСЗО 2Б5 («Град»), четыре танка (ДВА Т-64БВ, Т-72Б и Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника, - проинформировал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также отметил, что за сутки были ликвидированы более 50 украинских силовиков.

Тем временем в ЛНР потери ВСУ оценили в 90 военнослужащих. Такие данные озвучил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

- Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров, один беспилотный летательный аппарат, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники, - рассказал он о потерях противника.

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