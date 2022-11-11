В ДНР обратились к российским властям с просьбой присвоить почетные звания Горловке и Мариуполю

Мариуполю хотят присвоить почетное звание «Город воинской славы»
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Народный Совет ДНР обратился к российским властям с просьбой присвоить почетные звания двум городам Республики - Горловке и Мариуполю. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.
- Народный Совет ДНР обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Горловке почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», - рассказали депутаты.
Сообщается также, что в следующем ходатайстве речь шла о присвоении Мариуполю почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Напомним, ранее в одном из телеграм - каналов появилось предложение возродить в стране звание «Город-герой», начав с присвоения его Донецку. В Москве воздержались от оценки этой идеи. Как заявил 22 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле ничего не знают об идеях присвоения Донецку звание «Город - герой» в случае его вхождения в состав России.
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