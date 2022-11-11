Украинские войска выпустили по ДНР более 130 снарядов за сутки, погиб мирный житель

Последствия обстрела Горловки. Фото: t.me/dnronline
За прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 135 боеприпасов, используя РСЗО «Himars», арторудия калибра 155, 152, 122 мм и танки. Об этом сообщили наблюдатели донецкого представительства в СЦКК.
Там уточнили, что под огнем противника оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики, включая Донецк, Докучаевск, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Розовку, Жованку, Гольмовский, Зайцево, Минеральное, Яковлевку, Александровку и Кременец.
Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой, - заявили в ведомстве.
Сообщается также, что снарядами были повреждены 25 домов, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.
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