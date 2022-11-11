Двое жителей ранены, семь домов и магазин повреждены в результате обстрела Лисичанска в ЛНР

ВСУ не прекращают обстрелы гражданских объектов в Донбассе. Фото: УНМ ЛНР

Двое мирных жителей были ранены в Лисичанске в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в городе зафиксированы повреждения.

- В населенном пункте Лисичанск ранения получили два мирных жителя 1948 года рождения и 1958 года рождения, повреждено семь жилых домов и магазин, - рассказали наблюдатели.

По данным СЦКК, Республика подверглась украинским обстрелам шесть раз за сутки. Ударам подверглись населенные пункты Стаханов, Артемовск, Криничное, Сватово и Лисичанск, которые были атакованы противником из американской РСЗО HIMARS (11 ракет) и реактивных систем залпового огня (семь ракет).

В результате обстрелов в Криничном погибли два сотрудника шахты «Криничанская», еще четыре человека были ранены. Кроме того, повреждены шахтные сооружения. В Стаханове пострадали шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и ЛЭП, а в Сватово получил повреждения асфальтобетонный завод.

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